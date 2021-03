Silas de saída do Famalicão

Silas está de saída do Famalicão. Ao que a Renascença apurou, o treinador que substituiu João Pedro Sousa, já com a época em andamento, já não estará no banco da equipa minhota no jogo da jornada 23, frente ao Braga, na segunda-feira, 15 de março.

Jorge Silas esteve apenas seis jogos no Famalicão: três derrotas, dois empates e uma vitória.

A equipa está no penúltimo lugar do campeonato, com 19 pontos, mais um do que o Marítimo, último classificado, e com a mesma pontuação que Gil Vicente e Farense.

Silas tinha voltado ao ativo depois da passagem pelo Sporting. O Famalicão foi o seu terceiro clubes, depois de também já ter orientado o Belenenses.

O Famalicão ainda não confirmou a informação sobre a saída do treinador. Aguarda-se pela confirmação oficial e pelo anúncio do terceiro técnico da época da equipa minhota.