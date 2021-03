Milton Mendes deixa Marítimo

O treinador Milton Mendes já não é o técnico do Marítimo.

Milton Mendes não orientou o treino desta segunda-feira e reuniu-se com o presidente Carlos Pereira. O apronto foi orientado pelos seus adjuntos.

No final da reunião com o líder do clube insular, o treinador confirmou a saída: “O grupo queria que continuasse, mas, perante os resultados, esta era a altura de pensar no clube”.

Questionado sobre o que falhou, Milton Mendes respondeu: “O jogo com o Estoril, para a Taça, foi marcante. Estávamos numa fase boa e, de repente, as coisas começaram a correr menos bem”.

O Marítimo é o lanterna vermelha do campeonato, com 18 pontos, a um de Famalicão, Gil Vicente e Sp. Farense. Os insulares estão numa sequência de oito partidas sem vencer.

Mendes tinha assumido o comando técnico dos verde-rubros em dezembro, sucedendo a Lito Vidigal.

Não é ainda conhecido o nome do terceiro técnico da temporada.