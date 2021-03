João Henriques. “Interessa é vencer”

O treinador do V. Guimarães acredita que pode vencer o Sp. Braga no dérbi do Minho.

“É um dérbi e é sempre especial. Num dérbi não interessa se jogamos muito bem ou muito mal, aquilo que interessa é vencer. Mas, se pudermos aliar o resultado a uma boa exibição será melhor ainda”, disse João Henriques.

O técnico dos “conquistadores” acredita que a sua equipa está agora “mais capaz de defrontar um Sp. Braga forte”.

Aproveitando o velhinho Totobola, Henriques referiu: “A tripla é sempre como as pessoas olham para o dérbi, mas eu, neste caso, olho sempre para o 2. Estou confiante que o grupo vai dar uma boa resposta em Braga”.

O técnico dos vitorianos aproveitou para esclarecer que Ricardo Quaresma está recuperado da lesão e pode ir a jogo contra os arsenalistas.

A partida está marcada para terça-feira, na Pedreira, a partir das 21h45.