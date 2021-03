Braga sem teto, mas com pés no chão no dérbi com o Vitória

A vitória sobre o FC Porto, e consequente qualificação para a final da Taça de Portugal, a possibilidade de manter o segundo lugar, a nove pontos do líder Sporting, não entram em jogo, por parte do Braga, no dérbi do Minho, esta terça-feira, a contar para a jornada 22 da I Liga.

Em declarações aos meios de comunicação do Sporting de Braga, Carlos Carvalhal diz que a equipa está única e exclusivamente concentrada naquilo que deve fazer para derrotar o Vitória de Guimarães.

"O passado não joga e o nosso foco só está no Vitória de Guimarães. Estamos muito focados no adversário de amanhã [terça-feira]. Queremos fazer com que o nosso jogo possa sobressair. O que anda à volta do jogo, as consequências do jogo, a pontuação e a classificação não são importantes para nós", refere.

O Vitória de Guimarães está no 6.º lugar e pretende continuar perto do Paços de Ferreira, 5.º classificado, que já venceu nesta jornada. A equipa de João Henriques voltou às vitórias frente ao Boavista, depois de cinco jornadas sem triunfos.

"[O Vitória] Tem uma boa equipa e vai tentar levar pontos de Braga", sabe Carvalhal, que não aponta favorito ao jogo. "É um dérbi e em dérbis nunca há favoritos. São jogos muito disputados, de 50/50", diz, avisando que do lado da sua equipa estará um coletivo "muito motivado, muito consciente, com os pés bem assentes no chão".

O Braga-Vitória de Guimarães, jogo de fecho da jornada 22 da I Liga, é esta terça-feira às 21h45.