Dawrin e Vertonghen não recuperam para o jogo com a Belenenses SAD

Darwin Nuñez e Jan Vetonghen não recuperaram dos problemas físicos que os afastaram da equipa do Benfica nos últimos jogos e não entram nos convocados para o encontro com a Belenenses SAD, esta noite, no Jamor.

Jesus tinha dito, na conferência de imprensa de lançamento da partida, que ambos estavam a melhorar, mas depois do teste realizado já esta segunda-feira a conclusão é de que ainda não estão prontos para voltar a competir.

Weigl e Rafa, que foram poupados no encontro com o Estoril, a meio da semana, estão de volta às opções. O Benfica procura manter-se ligado aos três da frente. Sporting e FC Porto já jogaram e venceram na jornada 22. O Braga só na terça-feira entram em campo, frente ao Vitória de Guimarães.