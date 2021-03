Papa vê no Iraque uma Igreja “viva” que resiste à vingança e às “retaliações sem fim”

Uma Igreja “viva”, um povo “santo e fiel”. É assim que Francisco descreve a comunidade cristã que encontrou nesta visita que tanto insistiu fazer ao Iraque.

O Papa celebrou missa com milhares de fiéis, este domingo, no estádio Franso Hariri, em Erbil, depois de ter passado por Mossul, a cidade que foi martirizada pelo Estado Islâmico, e por Qaraqosh, símbolo do renascimento da cultura cristã no país.

Tal como fez em todas as suas intervenções diante da comunidade cristã, Francisco voltou a insistir na questão da lógica da Cruz ser contrária à violência, ao ressentimento e à vingança.

“Como é fácil cair na armadilha de pensar que temos de demonstrar aos outros que somos fortes, que somos sábios; na armadilha de construirmos imagens falsas de Deus, que nos deem segurança! Na realidade, é o contrário. Todos nós precisamos do poder e da sabedoria de Deus revelada por Jesus na cruz”, disse.

“Aqui, no Iraque, quantos dos vossos irmãos e irmãs, amigos e concidadãos carregam as feridas da guerra e da violência, feridas visíveis e invisíveis! A tentação é responder a estes e outros factos dolorosos com uma força humana, com uma sabedoria humana. Jesus, ao contrário, mostra-nos o caminho de Deus, aquele que Ele mesmo percorreu e por onde nos chama a segui-Lo.”

Muitos dos cristãos que este domingo escutaram as palavras do Papa sofreram as agruras da ocupação do Estado Islâmico, perderam familiares, amigos, casas e negócios por causa da sua religião e vivem agora em campos de refugiados, divididos entre a vontade de começar de novo e o medo de que tudo se repita, que leva muitos dos que podem a fugir para o ocidente.