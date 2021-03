Pandemia. Vítimas de violência doméstica estão mais vulneráveis

Em véspera do Dia Internacional da Mulher, a Renascença dá a conhecer um exemplo de um trabalho importante desempenhado pela Cáritas de Braga no apoio às vítimas de violência doméstica.

Durante o último ano em que o país esteve mergulhado na pandemia, as vítimas da violência doméstica tornaram-se mais vulneráveis, porque muitas delas passaram os dias junto do agressor, o que torna mais difícil denunciarem a situação.

No entanto, não houve um aumento de casos em 2020 relativamente ao ano anterior, mas o quadro de risco é mais elevado, admite a coordenadora do Espaço Igual, um Centro de Informação e Acompanhamento a Vítimas de Violência Doméstica da Cáritas de Braga.

Raquel Gomes salienta que "o número de casos de violência doméstica não teve propriamente um aumento. No entanto, aquilo que nós podemos dizer é que são casos de violência doméstica com circunstâncias de risco mais elevadas, porque existem aqui outros fatores de desproteção associados, nomeadamente, as carências de natureza económica e a precariedade laboral que fomentam ou contribuem, no fundo também, para uma maior desproteção".