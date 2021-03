Monjas trapistas produzem iguarias italianas com produtos típicos de Trás-os-Montes

Chegaram em novembro a Palaçoulo, no concelho de Miranda do Douro, e já estão a produzir e a comercializar produtos de pastelaria tradicional italiana. As monjas trapistas vivem do seu trabalho e é no silêncio da vida entregue a Deus que estão a produzir iguarias que fazem as delícias de quantos já as provaram.

‘Amaretti’ tenros, amêndoas vestidas, pãozinho do peregrino, trancinhas e ‘torrone’ tenros são alguns dos produtos que as monjas trapistas de Palaçoulo já estão a produzir.

“A escolha das cinco iguarias italianas tem um motivo simples: são preparadas com produtos típicos da terra de Trás-os-Montes, amêndoas e mel, que também pensamos produzir no nosso terreno”, conta à Renascença a irmã Anunciada Levi, acrescentando que há pouco tempo plantaram “um amendoal, árvores que foram oferecidas”.

A monja destaca que “as receitas italianas ainda não se encontram muito no mercado português”, mas acredita que os “doces” que estão a confecionar vão ao encontro do gosto português.

“Disseram-nos que os portugueses gostam de doces. Algumas destas receitas estão também adaptadas ao gosto do português, com especiarias que vos convidamos a experimentar”, diz a irmã Anunciada.

As dez monjas trapistas de Palaçoulo, com idades compreendidas entre os 36 e os 83 anos, não pretendem evangelizar com as suas iguarias, mas desejam ganhar a vida com o “trabalho simples e manual”.

“No nosso trabalho temos uma vantagem fundamental - a nossa mão de obra não tem custos e o trabalho artesanal harmoniza-se com o nosso estilo de vida simples”, nota a irmã Anunciada Levi.

“Sem pensar na gula, os portugueses podem apreciar boas iguarias”, finaliza a religiosa.