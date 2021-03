🔴 Em direto. Papa celebra missa em Erbil, no Curdistão iraquiano

O Papa Francisco celebra este domingo missa em Erbil, no Curdistão iraquiano.

A missa decorre no estádio Franso Hariri e esperam-se milhares de pessoas, entre as quais muitos cristãos que ainda estão refugiados depois de terem sido expulsos das suas terras pelos jihadistas do Estado Islâmico, em 2014.

O Curdistão iraquiano já tinha uma significativa população cristã antes do conflto, mas a Planície de Nínive, que fica na fronteira entre o Curdistão e o resto do Iraque, é a terra ancestral dos assírios, ou siríacos, os cristãos indígenas desta região e muitos ainda lá vivem em vilas e aldeias cristãs.

Esta missa marca o final do programa oficial do Papa neste seu terceiro dia no Iraque. Francisco regressa este domingo a Bagdad e na segunda-feira haverá uma cerimónia de despedida, sem discursos, antes de ele embarcar novamente para Roma.