Cartuxa de Évora renasce com nova “vocação espiritual”

São de várias proveniências, sobretudo da América Latina e têm entre os 24 e 60 anos de idade. As primeiras seis irmãs, de um total de oito, do Instituto das Servidoras do Senhor e da Virgem de Matará (o ramo feminino da Família Religiosa do Verbo Encarnado, criado em 1988) já estão em Évora.

Chegaram na ultima sexta-feira e visitaram, neste domingo, o Mosteiro de Santa Maria Scala Coeli, onde vão instalar-se a partir de setembro, logo que estejam concluídas as obras, atualmente em fase de concurso. Por agora, estão alojadas numa casa preparada para o efeito, contigua à Igreja de São Francisco, na cidade de Évora.



Espalhadas pelo mundo, há cerca de 1500 irmãs desta congregação, umas com vocação apostólica, outras, contemplativa. Estão em países de fronteira, na chamada “periferia do cristianismo”, nomeadamente no Iraque ou na Síria, mas também no Egipto e na Turquia, “onde não é fácil ser-se cristão, pela liberdade religiosa coarctada, por situações de extremismo Islâmico”, sublinhou o arcebispo de Évora, na receção às consagradas.



O ramo contemplativo conta com cerca de 200 monjas, repartidas por 16 mosteiros, e a Cartuxa, na cidade de Évora, é o convento que se segue.



“Elas estão hoje a conhecer a sua nova casa, sendo que há aqui, uma componente afetiva por saberem que são desejadas e acolhidas”, referiu D. Francisco Senra Coelho.



Aos jornalistas, o prelado explicou o motivo pelo qual escolheu esta congregação, após a saída dos monges da Ordem Cartusiana, justificando-o com o facto da Cartuxa ter “uma vocação espiritual”, constituindo-se como “um pulmão espiritual” na cidade e na arquidiocese, que era necessário manter.

“Vamos fazer um acordo com estas irmãs, para fazerem aqui a sua experiência, a sua adaptação, um acordo talvez por quatro anos, renovável, para que esta casa tenha a dimensão para a qual foi criada e desejada”, acrescentou o arcebispo.



Do carisma das Servidoras do Senhor e da Virgem de Matará faz parte a dimensão cenobítica, ou seja, além da vocação meramente contemplativa, as irmãs partilham momentos comunitários, privilegiando a hospitalidade.



“Faz parte da vocação cenobítica, também, o receber, ter um espaço de receção que podemos considerar como que a hospitalidade para as pessoas que queriam fazer aqui um tempo de retiro, estar aqui uma semana, uns dias, poderem, no fim de contas, ter esse espaço de acolhimento para uma experiência de inserção”, esclareceu D. Francisco Senra Coelho.



É precisamente esse espaço de acolhimento, uma espécie de hospedaria, que está a ser preparado para receber as irmãs a partir de setembro, com as obras previstas, numa operação que é da responsabilidade da Fundação Eugénio de Almeida (FEA), a proprietária do Mosteiro da Cartuxa.



Segundo o prelado, “seguem-se outra ou outras fases, e aí incidirão nas celas”, embora seja uma obra a realizar “com muito cuidado, pois estamos a falar de um património classificado e parte dele, até, monumento nacional”.



D. Francisco Senra Coelho acredita que a cidade e a arquidiocese vão interagir com a nova comunidade monástica, sobretudo, num tempo em que “há muita sede de espiritualidade, de luz, de água viva e de sentido para a vida”.



“Há solidão e vazio interior e aqui será um pulmão espiritual, de ecologia global, onde as irmãs farão a oferta do que têm, no fundo, a sua experiencia espiritual”, afirma, evidenciando que “não há nenhuma finalidade, nem económica, nem turística”, uma vez que a “finalidade da hospedaria é albergar quem quer, espiritualmente, fazer uma experiência, onde a gratuidade é toda a que for possível”.



Para o arcebispo de Évora, “esta casa (Cartuxa) cumpre-se se for um espaço de espiritualidade e, sobretudo, se estiver disponível e aberto à comunidade.”