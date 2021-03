FC Porto. Pepe e Corona não treinaram

O defesa central Pepe e o extremo Corona falharam, este domingo, por lesão, o treino do FC Porto, a dois dias do jogo no estádio da Juventus, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Segundo os dragões, Pepe fez tratamento a um edema na perna direita e Corona esteve em repouso e tratamento ao "hematoma na região periorbitária direita", problemas que levaram às suas substituições no jogo de sábado, em Barcelos, ante o Gil Vicente.

O técnico dos azuis e brancos avisou logo após a partida que os dois jogadores estavam em dúvida para a próxima partida.

Os dois atletas juntam-se nos cuidados clínicos ao central Mbemba e ao guarda-redes Mbaye, ambos em treino condicionado.

O treinador Sérgio Conceição promove uma nova sessão de trabalho na segunda-feira, às 10h00, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia. Às 12h00, o treinador e um jogador farão antevisão do encontro, em conferência de imprensa.

O FC Porto tem vantagem de 2-1, conseguida no Dragão, frente à “Vecchia signora”, de Cristiano Ronaldo.