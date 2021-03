Pedro Nuno Santos. Temos de “aprender a lidar com os partidos à nossa esquerda”

Veja também:

Pedro Nuno Santos defende o regresso às negociações com o PCP e o Bloco de Esquerda. O dirigente do PS e ministro das Infraestruturas critica quem no partido hostiliza aqueles dois partidos que considera fundamentais na construção das políticas.

“Nós precisamos de aprender a lidar com os outros partidos à nossa esquerda”, defendeu neste domingo, no encontro por videoconferência da Juventude Socialista sobre a ascensão do neoliberalismo e a Terceira Via.

“Aprender a lidar é saber respeitar quando eles não concordam connosco, saber respeitar quando nos combatem, tentar perceber o que é que nos afasta. Não é com agressividade que vamos conseguir recuperar a colaboração com os outros partidos. E este é um trabalho que nos temos de fazer, que as novas gerações também têm de fazer”, afirmou.

“Se nós quisermos combater a direita de forma perene, temos de saber trabalhar à esquerda e de compreender, aceitar as diferenças e procurar encurtar caminho. Nós não nos podemos comportar nem lidar com a governação como se tivéssemos maioria absoluta quando nós não temos”, sustentou o ministro, que vive em clima de pré-ruptura com o secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa.

Pedro Nuno Santos criticou ainda quem, no seio do partido, vive no passado. “Infelizmente, também temos no seio do nosso partido quem esteja preso a 1975. E estamos a viver já no século XXI. A política mudou, o país mudou, os partidos mudaram, os desafios também são outros”, afirmou.

“Se as lutas que o PS travou em 1975 foram fundamentais para nós hoje vivermos em democracia e estarmos no ponto em que estamos, as lutas que hoje nós travamos continuam a ser importantes, mas são de caráter diferente. E o PCP – hoje também o Bloco de Esquerda – são elementos fundamentais na construção dessa sociedade mais justa, mais solidária que nós queremos ter nos próximos anos”, reforçou o socialista.