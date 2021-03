Covid-19. Uma “crise das mulheres” que aumentou “dramaticamente” desigualdade de género

Veja também:

A presidente da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade de Género do Parlamento Europeu, Evelyn Regner, defende, em entrevista à Lusa, que a atual pandemia é uma “crise das mulheres” e “aumentou dramaticamente” a desigualdade entre géneros.

“A pandemia tornou claro que esta crise é uma crise das mulheres. (…) A violência doméstica aumentou pelo menos 30% na maioria dos países europeus. Além disso, o fardo do trabalho doméstico, que já era feito em larga medida por mulheres, também ganhou outras dimensões, como conciliar a telescola e o teletrabalho”, refere na véspera do Dia Internacional da Mulher.

“E, no mercado de trabalho, eram, e são, as mulheres as heroínas da sociedade que estão na linha da frente: 75% dos empregos com relevância sistémica são levados a cabo por mulheres, de hospitais a lares, professoras, empregadas de limpeza e lojistas”, sublinha ainda Evelyn Regner.