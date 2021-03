Madeira regista mais um óbito e 33 novos casos

A Madeira registou este domingo mais uma morte associada à covid-19, tendo sido identificados 33 novos casos, 779 situações ativas e mais 48 doentes considerados recuperados, anunciou a Direção Regional de Saúde do arquipélago.

Segundo a Secretaria da Saúde e Proteção Civil da Madeira, um homem com 70 anos morreu, com comorbilidades associadas, no Hospital Central do Funchal, elevando para 66 o número de óbitos relacionados com a doença no arquipélago.

"Há a reportar 33 novos casos de infeção por SARS-CoV-2 na Madeira, pelo que a região passa a contabilizar 7.570 casos confirmados de covid-19", lê-se no boletim epidemiológico diário.

O documento informou que os novos casos, um número que tem paralelo apenas com os dados portados em 21 de dezembro, são de transmissão local, na sua maioria já associados a contactos de casos positivos.

A Direção Regional de Saúde (DRS) apontou que na Madeira estão notificados 779 casos ativos, dos quais 762 de transmissão local e 17 importados.

No Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, estão internadas 46 pessoas, 39 em Unidades Polivalentes e sete nos Cuidados Intensivos, havendo outras 13 em isolamento numa unidade hoteleira e as restantes em alojamento próprio.

O boletim indicou a existência de um total 261 viajantes em apreciação pelas autoridades de saúde da região e 4.110 pessoas em vigilância ativa através da aplicação MadeiraSafe. .

A DRS destacou que a Madeira contabiliza 6.725 casos de doentes recuperados desde o início da pandemia. .

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.588.597 mortos no mundo, resultantes de mais de 116,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.540 pessoas dos 810.094 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.