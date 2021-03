Balanço DGS. Mais 682 casos de Covid-19 e 28 mortos em Portugal

Veja também:

Portugal conta, neste domingo, mais 682 casos de infeção pelo novo coronavírus e 28 óbitos com a doença provocada pelo Sars-Cov-2.

Mas os dados da Direção-Geral de Saúde (DGS) trazem uma nota acoplada: a Região Autónoma da Madeira continuam com "intercorrências informáticas de um laboratório, que se encontram em processo de regularização". Significa, pois, que o número de novos casos indicado pode não ser o real (tal como aconteceu no sábado).

Segundo os dados apresentados, o número de casos ativos continua a diminuir – são menos 312, num total de 61.987 – e o de pessoas recuperadas aumentou em 966, para um total de 731.567 desde o início da pandemia.

Foi na região Norte que foram registados mais novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas (mais 200), mas foi em Lisboa e Vale do Tejo que aumentou o número de mortos (mais 13). Ainda assim, a região de LVT regista neste sábado o menor número de novos casos em 5 meses: desde 6 de outubro, dia em que houve 131 novas infeções.

Ao contrário de sábado, Alentejo e Madeira registam hoje alguns óbitos: um e dois, respetivamente. Algarve e Açores mantêm ausência de mortes com Covid-19, sendo que nos Açores foi notificado apenas um caso de doença desde ontem.

Na região Centro, há 100 novos casos, no Alentejo mais 29, no Algarve mais 32 e na Madeira mais 133, com a ressalva de que existem dificuldades de notificação na região.

Na análise por faixa etária, verifica-se um maior aumento de infeções na faixa 40-49: 118 novos casos. Segue-se a faixa 50-59, com 106 doentes registados nas últimas 24 horas.

Nos óbitos, a distribuição é a seguinte:

uma morte na faixa 30-31 anos

uma morte na 40-49

duas mortes na faixa 50-59

12 mortes na 70-79

12 mortes na faixa dos 80 e mais anos

Quanto ao número de internamentos, voltou a descer. São agora 1.414 as pessoas hospitalizadas (menos duas do que no sábado) e 354 os doentes em unidades de cuidados intensivos (menos nove). No sábado, Portugal caiu da barreira dos 1.500 internados.