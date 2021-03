Basquetebol. FC Porto derrota Sporting

O FC Porto venceu o Sporting, por 81-78, após prolongamento, em jogo da jornada 21 do campeonato de basquetebol.

No final do tempo regulamentar registou-se um empate a 71.

Larry Gordon fez 30 pontos e 11 ressaltos pelos dragões. Já do lado leonino destaque para James Ellisor (21 pontos e 9 ressaltos).

Com este triunfo, os azuis e brancos apanharam o Sporting na liderança do campeonato, ambos com 38 pontos.

BASQUETEBOL - 21ª Jornada

Académica 87-69 Maia

Lusitânia 79-75 Esgueira

FC Porto 81-78 Sporting

Barreirense 56-93 Oliveirense

Vitória de Guimarães 100-67 Galitos Barreiro

Imortal 93-82 CAB Madeira

8 mar

Ovarense - Benfica 17h00

Classificação

1- Sporting 38 pontos (1762-1368=394)

2- FC Porto 38 (1609-1333=276)

3- Benfica 36 (1813-1498=315)

4- Oliveirense 36 (1775-1560=215)

5- Imortal 37 (1782-1606=176)

6- Lusitânia 33 (1636-1582=54)

7- CAB Madeira 29 (1696-1793= -97)

8- Vitória de Guimarães 30 (1628-1706= -78)

9- Académica 29 (1562-1710= -148)

10- Galitos Barreiro 28 (1570-1760= -190)

11- Esgueira 27 (1595-1697= -102)

12- Ovarense 26 (1537-1673= -136)

13- Maia 23 (1492-1814= -322)

14- Barreirense 19 (1283-1640= -357)