O Rio Ave derrotou o Farense, por 2-0, em partida da jornada 22 da I Liga.

Os golos dos vilacondenses foram apontados por Pelé (de grande penalidade) e Rafael Camacho. Esta vitória trava duas derrotas consecutivas.

Já os algarvios só venceram um dos últimos nove jogos.

Com este triunfo, a equipa de Miguel Cardoso passa a somar 25 pontos e é nono no campeonato. Já o Farense está no 15.º lugar, com 19 pontos.

Veja o resumo da partida.