Filipe Soares bisa e dá vitória ao Moreirense sobre o Marítimo

O Moreirense venceu o Marítimo, na Madeira, por 2-0, em partida da jornada 22 da I Liga.

Os dois golos dos “cónegos” foram apontados pelo médio Filipe Soares, aos 23 e 89 minutos.

Antes do tento que resolveu a partida, os insulares tinham marcado o empate por Leo Andrade, mas o lance foi invalidado pelo VAR por fora de jogo.

Com este triunfo, o Moreirense passa a somar 29 pontos e sobe ao 7.º lugar do campeonato. Já o Marítimo é o “lanterna vermelha”, com 18.

Veja o resumo da partida.