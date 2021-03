O Tottenham, de José Mourinho, continua em fase goleadora e alcança a terceira goleada dos últimos quatro jogos.

Os Spurs venceram o Crystal Palace por 4-1, com dois golos de Gareth Bale (25 e 49 minutos) e dois de Harry Kane (52 e 76).

Pelo meio ainda descontou Benteke, em cima do intervalo.

Com este triunfo, o Tottenham é quinto classificado, com 45 pontos, a dois do acesso à Liga dos Campeões.