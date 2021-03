Rangers volta a ser campeão… 10 anos depois

O Rangers é campeão escocês pela 55.ª vez na sua história.

Os protestantes já não venciam o título há 10 anos.

A conquista foi carimbada no sofá e contou com a ajuda do arquirrival Celtic.

O Rangers venceu no sábado o St Mirren e este domingo necessitava que o Celtic não vencesse em casa do Dundee United (0-0).

Na próxima jornada as duas equipas encontram-se em Celtic Park, mas já tudo está resolvido.

O Rangers, de Steven Gerrard, continua invicto no campeonato: 32 jogos, 28 vitórias e quatro empates, somando 88 pontos.

Esta época defrontou o Benfica na Liga Europa, com dois empates.