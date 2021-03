Paulo Fonseca ganha e sobe ao quarto lugar

A Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, venceu por 1-0 na receção ao Génova, em jogo da 26.ª jornada da Liga italiana, e subiu, provisoriamente, ao quarto lugar do campeonato.

Um golo de Gianluca Mancini, aos 24 minutos, garantiu o triunfo da equipa da Roma, que conseguiu segurar a preciosa vantagem até ao final da partida.

Com este triunfo, a Roma está em quarto lugar, com 50 pontos, a dois da Juventus, que é terceira e tem menos um jogo, e com um ponto de avanço sobre a Atalanta, que joga na segunda-feira no terreno do líder Inter de Milão, que soma 59.