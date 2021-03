Liverpool de derrota em derrota

A crise do Liverpool continua. O campeão inglês voltou a perder em casa, desta vez contra o Fulham, em partida da jornada 27 da Premier League.

É a sexta derrota seguida em Anfield. Desde 1953/54 que o Liverpool não sofria seis derrotas em casa num campeonato.

O golo do triunfo do Fulham foi apontado pelo francês Mario Lemina.

Em campo, e titulares, estiveram os portugueses Diogo Jota e Ivan Cavaleiro.

Com mais esta derrota, o Liverpool é sétimo na liga inglesa, com 43 pontos. Já o Fulham é 18.º, com 26.