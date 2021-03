Empate no dérbi de Madrid

Atlético e Real Madrid empataram 1-1 no dérbi da capital espanhola, jogo grande da jornada 26 da liga espanhola.

Em destaque estiveram também os dois guarda-redes: Jan Oblak e Thibaut Courtois.

Nos donos da casa esteve em campo João Félix, a partir dos 64 minutos.

Com este empate, o Atlético Madrid passa a somar 59 pontos (25 jogos) e mantém o primeiro lugar. Já o Real Madrid é terceiro, com 54 pontos em 26 partidas, atrás do Barcelona.