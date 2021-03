Abel Ferreira vence a Copa do Brasil pelo Palmeiras

Abel Ferreira venceu a Copa do Brasil pelo Palmeiras, depois de bater o Grémio de Porto Alegre, este domingo, no segundo jogo da final, por 2-0, com golos de Wesley e Gabriel Menino.

O Palmeiras ganha com um resultado agregado de 3-0, depois de ter vencido o jogo da 1.ª mão, por 0-1.

Abel, antigo treinador do Braga e da equipa B do Sporting, chegou esta época ao Palmeiras, proveniente do PAOK da Grécia, e em quatro meses conquistou dois títulos: a Taça Libertadores e Taça do Brasil.