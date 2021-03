​Jesus quer “cumprir o contrato com o Benfica”

O treinador Jorge Jesus (JJ) confirma que tem “dois anos de contrato com o Benfica”, é só nisso que pensa e quer “cumprir”.



“O carinho de voltar ao Benfica foi os seis anos que cá estive e a forma que eu fui também acarinhado aqui. O Flamengo foi um clube pelo qual ganhei e me acarinhou. Se sair de um clube e ficarem com saudades minhas é sinal que o trabalho foi bem feito. Quero cumprir o meu contrato com o Benfica", disse.

O técnico encarnado confirmou que está preocupado com o facto de a equipa ainda não ter vencido fora da Luz em 2021.

“Preocupa não ganhar fora. Temos muitos pontos de atraso para os nossos rivais e para chegar próximo temos de ganhar. Já em primeiro queremos ganhar todos os jogos. Agora, a pressão é maior”, reconheceu.

Jesus confirmou que Waldschmidt "teve quebra de rendimento" e "anda à procura do caminho que já teve quando chegou, mas o talento está lá".

Quanto a Pedrinho, "a posição melhor dele é a posição do Waldschmidt e do Pizzi. É um jogador de ligação, que ainda não tem muita intensidade, mas com muito talento".

Em relação a Darwin e Vertonghen, os dois deram boas indicações no treino deste domingo, mas só amanhã haverá certezas.

Sobre o adversário da jornada 22, JJ refere que a Belenenses SAD está a realizar "boa época e há cinco jogos que não perde".

"É uma equipa defensivamente muito forte, com uma boa ideia de jogo. É uma das equipas mais difíceis a jogar em casa e vamos ter dificuldades pelo valor do adversário. Temos de arranjar soluções, temos de estar bem, vamos ter jogo difícil, mas queremos somar mais três pontos".

O Benfica vai defrontar a Belenenses SAD, esta segunda-feira.