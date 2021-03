Jesus e o antijogo. “Contra o Benfica é 'mata, mata, mata'”

O treinador do Benfica considera que seria importante discutir a questão do antijogo.

"É verdade que em Portugal há antijogo, é o dos países da Europa onde há mais. Mas isso não é só para ser discutido pelos treinadores e pelos jogadores, os árbitros também precisam de ser chamados”, referiu Jorge Jesus.

O técnico encarnado lembra que, por exemplo, “um guarda-redes tira uma média de 10 minutos a pôr a bola em jogo".

"Depois há a máxima do futebol português. A preocupação não é defender, é 'mata, mata a jogada'. São questões que se colocam não só do ponto de vista desportivo, mas também profissional”, acrescenta.

Jesus rebobiba e lembra o recente encontro com o Arsenal para a Liga Europa. “Neste último jogo com o Arsenal na Grécia, sabem quantas faltas o Benfica fez? Três. Porque o que me importa é ensinar aos meus jogadores a organizarem-se defensivamente e não fazer faltas, 'mata, mata...' Os treinadores portugueses contra o Benfica é 'mata, mata, mata'. Mas mata o quê?", questiona.