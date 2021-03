O bálsamo da presença de Francisco

Ainda hoje, em Mossul, há 22 igrejas que continuam destruídas, sete das quais datam dos séculos V, VI e VII. "A cidade não tem catedral, nem mesmo um estádio para receber uma missa papal”, disse recentemente o arcebispo de Mossul, Najeeb Michaeel.



A destruição causada pelos jihadistas em 2017 é visível por todo o lado e muitas das antigas igrejas e, onde se refugiaram famílias e crianças durante a guerra, continuam cheias de areia e entulho. Francisco vai tocar nestas feridas quando, esta manhã fizer uma oração de sufrágio pelas vítimas da guerra, no local mais emblemático e doloroso da cidade: a “praça das quatro igrejas” (siro-católica, armeno-ortodoxa,siro-ortodoxa e caldeia), todos elas destruídas.

Depois, voa de helicóptero para Qaraqosh, a principal cidade cristã do Iraque, igualmente vandalizada e devastada pelos terroristas. Em agosto de 2014, a catedral da Imaculada Conceição foi profanada e queimada, parte do campanário foi destruído e o coro foi usado como campo de tiro. As Imagens cristãs foram decapitadas e os móveis, os registos e livros sagrados destruídos na fogueira. É exatamente nesta catedral (hoje reconstruída) que Francisco vai encontrar os cristãos de Qaraqosh e rezar com eles.