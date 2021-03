UCCLA considera "muito justa" atribuição de prémio a Marcelo Rebelo de Sousa

A União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA) considerou ser "muito justa" a atribuição, este ano, a Marcelo Rebelo de Sousa do prémio José Aparecido da Oliveira, pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), foi este sábado divulgado.

Na carta de "felicitações" enviada ao Presidente da República, o secretário-geral da UCCLA, Vítor Ramalho, disse estar "convicto" que com a atribuição daquele galardão "possibilitará, no quadro atual do mundo e do que se seguir ao termo da pandemia" causada pelo novo coronavírus, "um forte estímulo para que as relações entre os povos de língua portuguesa e, com eles, a CPLP, se aprofundem ainda mais".

"Ao tomar conhecimento da atribuição do Prémio José Aparecido de Oliveira, venho felicitá-lo vivamente pelo que o mesmo representa, e pela ação que tem defendido no aprofundamento das relações entre os países de língua oficial portuguesa e da CPLP. É muito justo", destaca a missiva que Vítor Ramalho enviou ao Presidente da República.

Para o secretário-geral da UCCLA "o facto do embaixador José Aparecido de Oliveira ter sido sempre um acérrimo defensor dessas relações tão importantes no mundo atual da afirmação da lusofonia", o nome de Marcelo Rebelo de Sousa, "seria, como foi, incontornável na ponderação" da atribuição daquela distinção.

Na sexta-feira, o secretário-executivo da CPLP anunciou que o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, é o vencedor deste ano do prémio José Aparecido da Oliveira.

Segundo o embaixador Francisco Ribeiro Telles, "o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa foi escolhido por consenso" entre os membros do júri, os embaixadores dos nove Estados-membros da CPLP.

"Estamos muito agradados com esta decisão, por consenso, dos Estados-membros", acrescentou.

O diplomata adiantou que não está ainda definida a data nem o local em que o Presidente da República Portuguesa poderá receber o prémio, no valor de 30 mil euros, mas admitiu a possibilidade que este possa ser entregue numa cerimónia à margem da próxima conferência de chefes de Estado e de Governo da CPLP, prevista para julho em Luanda.

Criado em 2011, o prémio José Aparecido de Oliveira pretende homenagear personalidades e instituições que se distingam na defesa, valorização e promoção da comunidade lusófona.