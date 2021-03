Rúben Amorim assume má exibição. "Temos que melhorar, não foi o melhor dia"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, assume que a equipa não fez uma boa exibição contra o Santa Clara, jogo que os leões venceram com golo no último minuto dos descontos de Coates.

"Jogo começou com sentimento de passividade no Sporting, não foi o melhor dia e fomos passivos em muitos momentos do jogo. A reação ao golo do Santa Clara veio provar isso mesmo, porque acelarámos o jogo. Fizemos o golo na nossa primeira oportunidade e deixamos passar o tempo. Não estamos preparados para isto, temos de melhorar", disse, à Sport TV.

O técnico concorda que foi das piores exibições da época no campeonato: "Sabemos o grupo que temos e a juventude que temos, pareceu-me algo ansiosa a equipa. Temos que melhorar e o treinador tem de ajudá-los nestes momentos. Fomos consistentes, sofremos um golo de ressaltos e começamos a jogar e chegamos à vitória".

Amorim explicou as alterações, diz que Nuno Mendes não esteve bem na partida e elogia Daniel Bragança.

"O Nuno não estava bem, faz parte do crsacimento, é junior e tivemos de mudar alguma coisa. Precisavamos de outro jogador e o Matheus está mais do que preparado e foi um grande reforço. O Daniel Bragança é para termos bola, merece jogar mais e a culpa é do treinador, ele dá-nos mais bola. O Jovane foi para termos mais gente na frente", explica.

Sobre o golo de Coates na frente, o técnico destaca o "acreditar" da equipa: "Viu-se pela forma da equipa reagir ao golo sofrido que acredita sempre. Jogamos poucos minutos, mas jogamos".

O Sporting não perdeu ainda no campeonato em 22 jogos, igualando o registo de 1982, quando o Sporting foi campeão. Amorim desvaloriza o feito: "Já só quero ganhar ao Tondela. Isto está tão difícil que trocava isso por uma vitória em Tondela".