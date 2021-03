Papa em Ur. “Se quisermos salvaguardar a fraternidade, não podemos perder de vista o Céu”

“Ao contemplarmos o mesmo céu alguns milénios depois, aparecem as mesmas estrelas. Iluminam as noites mais escuras, porque brilham juntas. O céu oferece-nos assim uma mensagem de unidade: sobre nós, o Altíssimo convida a não nos separarmos jamais do irmão

Depois de escutar testemunhos de representantes das comunidades cristã, muçulmana e mandeia do Iraque, Francisco tomou a palavra e recordou a promessa feita a Abraão, a quem Deus mandou sair de Ur para uma terra prometida, garantindo que a sua descendência seria mais numerosa que as estrelas do céu. Essa descendência, disse o Papa, são os homens de hoje, sem distinção.

A verdadeira religiosidade

No berço do pai das grandes religiões monoteístas, onde nos últimos anos tanto sangue tem sido derramado por causa da religião, Francisco afirmou que a verdadeira religiosidade está no amor ao próximo. “Servimos a Deus, para sair da escravidão do próprio eu, porque Deus nos impele a amar. Esta é a verdadeira religiosidade: adorar a Deus e amar o próximo. No mundo atual, que muitas vezes se esquece do Altíssimo ou oferece uma imagem distorcida d’Ele, os crentes são chamados a testemunhar a sua bondade, mostrar a sua paternidade através da nossa fraternidade.”

De igual modo, a verdadeira blasfémia é o ódio aos irmãos. “A partir deste lugar fontal da fé, da terra do nosso pai Abraão, afirmamos que Deus é misericordioso e que a ofensa mais blasfema é profanar o seu nome odiando o irmão. Hostilidade, extremismo e violência não nascem dum ânimo religioso: são traições da religião. E nós, crentes, não podemos ficar calados, quando o terrorismo abusa da religião”, disse o Papa, que fez questão, pela segunda vez nesta visita, de recordar especificamente a comunidade yazidi, que foi das mais duramente perseguidos pelos jihadistas do Estado Islâmico.

Contudo, mesmo nos tempos de maior perseguição, mais uma vez, as estrelas estavam presentes, diz o Papa. “Mesmo naquele momento escuro, brilharam estrelas. Penso nos jovens voluntários muçulmanos de Mossul, que ajudaram a refazer igrejas e mosteiros, construindo amizades fraternas sobre as ruínas do ódio, e penso nos cristãos e muçulmanos que hoje restauram conjuntamente mesquitas e igrejas.”

Para que estas estrelas brilhem com mais força, mais do que a violência das armas, torna-se necessário renunciar à inimizade, considera Francisco.

“Uma antiga profecia diz que os povos ‘transformarão as suas espadas em relhas de arados, e as suas lanças, em foices’. Esta profecia não se realizou; antes, espadas e lanças tornaram-se mísseis e bombas. Então donde pode começar o caminho da paz? Da renúncia a ter inimigos.”

“Quem tem a coragem de olhar as estrelas, quem acredita em Deus, não tem inimigos para combater. Tem apenas um inimigo a enfrentar, que está à porta do coração e insiste para entrar: é a inimizade. Enquanto alguns procuram mais ter inimigos do que ser amigos, enquanto muitos buscam o próprio benefício à custa de outros, quem olha as estrelas da promessa, quem segue os caminhos de Deus não pode ser contra ninguém, mas por todos; não pode justificar qualquer forma de imposição, opressão e prevaricação, não se pode comportar de modo agressivo”, concluiu.