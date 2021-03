Em terra de perseguição, Francisco fala de um Deus que exalta os fracos

“Querida irmã, querido irmão, talvez olhes para as tuas mãos e te pareçam vazias, talvez sintas insinuar-se no coração a desconfiança e penses que a vida é injusta contigo. Se tal suceder, não temas! As Bem-aventuranças são para ti, para ti que estás na aflição, com fome e sede de justiça, perseguido. O Senhor promete que o teu nome está escrito no seu coração, nos Céus. E hoje agradeço-Lhe convosco e por vós, porque aqui, onde na antiguidade surgiu a sabedoria, nestes tempos se levantaram tantas testemunhas, muitas vezes transcuradas nos noticiários mas preciosas aos olhos de Deus; testemunhas que, vivendo as Bem-aventuranças, ajudam Deus a realizar as suas promessas de paz.”

Durante a sua visita Francisco tem insistido nos seus discursos e encontros privados na necessidade de se dar plenos direitos aos cristãos e outras minorias religiosas perseguidas no Iraque. Este sábado, aos seus fiéis, o Papa recordou que Deus opera mudanças no mundo precisamente através de quem é fraco e se sente mais incapaz.

As palavras sobre os mártires terão tocado certamente os cristãos iraquianos presentes na catedral, embora em menor número do que seria de esperar em tempos pré-pandémicos. Não há cristão no Iraque, seja de que confissão for, que não tenha sentido na pele as dificuldades das últimas duas décadas que levaram centenas de milhares a fugir do país e deixaram um rasto de morte e sangue.

Pelo contrário, aquilo que Jesus propõe rompe essa lógica e embora pareça condenado ao fracasso, na realidade triunfa. “A proposta de Jesus é sapiente, porque o amor, que é o coração das Bem-aventuranças, embora pareça frágil aos olhos do mundo, na realidade vence. Na cruz, provou ser mais forte do que o pecado; no sepulcro, derrotou a morte. Foi este mesmo amor que tornou os mártires vitoriosos na provação… E houve tantos no último século! Mais do que nos anteriores.”

“Bem-aventurados, para o mundo, são os ricos, os poderosos, os famosos! Vale quem tem, quem pode, quem conta! Para Deus, não: não é maior quem tem, mas quem é pobre em espírito; não quem pode tudo sobre os outros, mas quem é manso com todos; não quem é aclamado pelas multidões, mas quem é misericordioso com o irmão”, disse Francisco.

Primeiro Papa a celebrar no rito caldeu

A missa foi celebrada na Catedral de São José e para além de marcar a primeira vez que um Papa celebrou missa no Iraque, foi ainda a primeira vez que um Papa presidiu a uma eucaristia segundo o rito caldeu.

Em bom rigor, a celebração eucarística neste rito não se chama missa, mas sim Santa Qurbana, ou Santo Qurbono, segundo o dialeto siríaco, a língua oficial desta Igreja Católica de rito oriental que está e comunhão plena com Roma, mas tem a sua própria liturgia e costumes. Qurbono significa sacrifício em siríaco.

O rito desta celebração é, por isso, muito diferente do rito latino que o Papa costuma celebrar e que é o mais comum nos países católicos ocidentais, como é o caso de Portugal. O Papa estará a celebrar o rito de Adai Mari, que data pelo menos do Século VII e tinha a particularidade de, na sua forma original não incluir as palavras da instituição da eucaristia na consagração. O rito usado pelos caldeus integrou essas palavras posteriormente, embora a Igreja Católica tenha acabado por concluir que a eucaristia que não as emprega não deixa de ser válida.

A Igreja Católica Caldeia é a maior confissão cristã no Iraque, embora haja católicos de outros ritos, como os siro-católicos. O encontro de sexta-feira com os líderes da comunidade católica realizou-se numa Igreja siro-católica.

Siro-católicos e caldeus derivam todos da mesma família de igrejas de tradição siríaca, centrada em Antioquia, uma das principais sedes patriarcais do Cristianismo primitivo. Depois de se ter separado de Roma, a seguir ao Concílio de Calcedónia, a Igreja Siríaca acabou por sofrer várias divisões internas. O primeira cisão levou à criação da Igreja Caldeia, que se encontra em comunhão com Roma e mais tarde uma nova separação levou à criação da Igreja Siríaca Católica, ou siro-católica, que também entrou em comunhão com Roma. É por isso que existem pelo menos duas igrejas católicas de tradição siríaca no Iraque, embora existam mais fora do Iraque, nomeadamente a Igreja Maronita, na região do Líbano e as igrejas Siro-Malabar e Siro-Malankara, na Índia.



No Iraque existe ainda a Igreja Siríaca Ortodoxa, a Igreja Assíria do Oriente e a Antiga Igreja do Oriente, que não estão em comunhão com Roma, mas são também de tradição siríaca.