Sérgio Conceição. “Era importante ganhar”

O treinador do FC Porto considera que “era importante ganhar” o jogo contra o Gil Vicente, uma equipa que “cria muitas dificuldades e num passado bem recente criou dificuldades ao nosso rival que vai na frente”.

“Entrámos bem, fizemos um jogo consistente, a nossa dinâmica com bola foi de acordo com o que foi pedido e não fizemos no último jogo. Denis fez uma exibição fantástica, podíamos ter ido para o intervalo com uma vantagem de três ou quatro golos", referiu Sérgio Conceição.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos dragões acrescenta que a sua equipa na segunda parte esteve “sempre equilibrada à procura sempre desse segundo golo”.

“Conseguimos chegar ao golo num remate do Sérgio e a partir daí o jogo sempre controlado da nossa parte, o resultado peca por escasso não por demérito do adversário mas em virtude do que criámos", refere.

Conceição comentou ainda o facto de o FC Porto não ter sofrido golos em Barcelos. "Isto tem a ver com a organização da equipa, com todos os jogadores e setores da equipa. A última linha paga às vezes aquilo que não funciona. O nosso sistema, se os avançados não trabalharem, os nossos alas, fica difícil para a linha defensiva depois. Esse trabalho tem de ser um compromisso dos jogadores”.

O FC Porto venceu o Gil Vicente por 2-0, com golos de Uribe e Sérgio Oliveira.