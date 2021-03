Cavaco Silva acusa poder socialista de tentar amordaçar a democracia

Cavaco Silva denunciou, neste sábado, o que considera ser uma “tentativa de amordaçar a democracia pelo poder socialista”.

O ex-Presidente da República e antigo líder do PSD participou numa videoconferência organizada pelas Mulheres Social-Democratas (MSD) e fez uma intervenção de grande crítica ao Governo socialista, aproveitando também para dar alguns conselhos ao PSD.

“É chocante o sentido de impunidade que erradia de algumas atitudes do atual Governo”, disse Cavaco Silva, pedindo às mulheres do seu partido para estarem atentas “à deterioração da qualidade do sistema democrático”.

Entre os vários exemplos que deu de sinais que considera que mostram que Portugal pode estar a viver uma “democracia amordaçada” está o caso da nomeação do procurador europeu e as não reconduções do presidente do Tribunal de Contas e da procuradora-geral da República.

“As mulheres social-democratas devem estar atentas, não só à crise sanitária, à crise social e económica que o país atravessa, mas também à deterioração da qualidade da nossa democracia. É surpreendente a frequência com que ouvimos e lemos notícias que nos deixam uma certa ideia de que o país se encontra numa situação de democracia amordaçada”, afirmou Cavaco Silva.

O antigo Presidente começou a sua intervenção por destacar os desafios que a pandemia coloca e apontar “erros e omissões” do poder socialista. Pelo meio, deixou um elogio ao deputado social-democrata Ricardo Baptista Leite.

“Respira-se um sentimento de resignação relativamente às autoridades responsáveis pela gestão da crise pandémica, mas não podemos deixar de sentir uma certa vergonha ao ver Portugal como recordista mundial por número de mortes por milhão de habitantes como aconteceu há poucas semanas”, disse Cavaco, que vê um sinal de esperança no processo de vacinação que considerar estar a “correr bem”.

O antigo líder social-democrata disse ainda que o empobrecimento relativo de Portugal está a ser “deliberadamente escondido”, considera “triste” que esteja a ser ultrapassado pelos países de Leste e receia que o país seja nos próximos anos o ultimo dos 19 países da zona euro.

Para inverter este caminho, Cavaco Silva diz que é preciso uma mudança para um governo liderado pelo PSD. Mas, continuou, para isso é preciso ter uma estratégia que passa, antes de mais, pela identificação do adversário. E o adversário é o poder socialista e só ele, pelo que o PSD não deve “desperdiçar esforços” em relação a qualquer outro partido. Por isso, também deixou o conselho às mulheres do PSD para que não respondam “a uma única pergunta que lhes seja dirigida sobre outros partidos, quaisquer que sejam”.

A “Academia de Formação Política para Mulheres” do PSD decorre durante todo o dia, é transmitida pelas redes sociais do partido e será encerrada pelo presidente do PSD, Rui Rio.