António Costa agradece contributo do PCP

“Presto homenagem ao seu inestimável contributo na resistência anti-fascista e anti-colonialista e ao contributo militante para a vitalidade da Democracia no poder local democrático e na atividade sindical”, escreve António Costa.

“Congratulo-me com a forma franca como nos últimos anos temos conseguido encontrar respostas comuns para os problemas do país e dos portugueses, no respeito da identidade própria de uma esquerda plural”, acrescenta o primeiro-ministro, que teve no PCP o principal parceiro para a aprovação do Orçamento do Estado para 2021.

Essa colaboração mantém-se agora com reuniões regulares para acompanhamento da execução orçamental.