André Ventura reeleito líder do Chega com 97,3% dos votos

André Ventura foi reeleito, este sábado, presidente do CHEGA! com 97,3% dos votos, anunciou o partido em comunicado.

A eleição decorreu nos dezoito distritos do país, bem como nas duas regiões autónomas, “tendo o ato eleitoral decorrido de forma tranquila e com total respeito entre todas as listas oponentes, como se pretende num ato democrático saudável”.

Segundo o partido, o resultado eleitoral “é um sinónimo claro da confiança que todos os militantes depositam na capacidade de André Ventura em liderar o partido e em levá-lo a alcançar o grande objetivo que é o Governo de Portugal para conseguir levar a cabo as mudanças que o país precisa e os portugueses anseiam”.