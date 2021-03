100 anos já estão. E agora, PCP?

O dirigente comunista fala em específico do distrito de Setúbal, onde em 2005 recuperaram três câmaras. “Existem nove concelhos, nós tínhamos cinco, o PS quatro e passámos para oito e o PS ficou apenas com uma", conta.

Em conversa agora com a Renascença , Armindo Miranda tira pressão a estas autárquicas, garante que "não são umas eleições críticas, pelo contrário" e recua no tempo para falar das eleições de 2001 em que os comunistas perderam 14 câmaras "e, no entanto, em 2005 recuperámos quase todas".

Armindo Miranda, membro da comissão política do Comité Central, encarregou-se logo aí de avisar o partido que "a obra não fala por nós, nós é que temos de falar da obra", acrescentando que era preciso ir para o terreno ouvir as pessoas "sem sobranceria ou impaciência, ouvir mesmo que sejam críticas" ao trabalho dos comunistas.

É talvez o desafio mais imediato. Depois do desaire nas eleições autárquicas de 2017, em que o PCP perdeu 10 autarquias - caso de bastiões como Almada e Barreiro, no distrito de Setúbal - e a maior parte delas para o PS, os comunistas definiram no congresso de novembro o guião para terem "mais votos e mais mandatos".

O que é que isto significa para os comunistas? Que "isto não está sempre em queda" e, ora, se o partido perdeu dez “agora terá de ser pior? Não", pergunta e responde Armindo Miranda, que acrescenta que esse cenário até "pode" acontecer, mas que o PCP trabalha "naturalmente para que as coisas sejam melhores", com o foco em recuperar "nomeadamente três câmaras" que o partido perdeu em 2017 na península de Setúbal.

Nestas autárquicas a ordem da cúpula comunista é também namorar os independentes.

Armindo Miranda refere que estas costumam ser as eleições onde "com mais facilidade" o partido se envolve e que em 2017 "houve 12 mil independentes que participaram nas listas da CDU".

No congresso o dirigente do PCP puxou mesmo dos galões ao dizer que "há condições para manter ou mesmo reforçar essa participação".

A expectativa do partido é também aumentar o número de militantes após as autárquicas, sendo que "durante ou depois" destas eleições "é sempre um momento de muitas adesões ao partido e de reforço do partido", mais até do que as que têm "fora das eleições autárquicas".

A explicação de Armindo Miranda é que "muitos dos que conhecem o partido de forma diferente concluem que devem reforçar o seu compromisso".

Mais votos significa mais influência. O PCP está em perda eleitoral?

Para um comunista a questão é sempre vista como provocadora e a resposta, visivelmente, nunca é simples. O PCP passou de 15 deputados nas legislativas de 2015 para 10 deputados em 2019.

Em conversa com a Renascença o líder parlamentar e dirigente nacional do partido, João Oliveira defende que não se deve "avaliar a influência de um partido exclusivamente pelos resultados eleitorais, até porque as opções eleitorais que as pessoas fazem muitas vezes são feitas por critérios que depois não têm nada a ver com a sua intervenção cívica, política e social e não têm nada a ver com os outros 364 dias do ano".

E mais: esse critério da perda de mandatos à Assembleia da República "não deve ser usado para avaliar da influência de qualquer partido muito menos para o PCP, porque isso nos levaria à circunstância de concluir que o PCP não existiu até 1974" e que até aí "nunca participou em atos eleitorais".

João Oliveira defende que o partido "até 1974 existiu e com uma grande influência na vida política nacional", acrescentando que "nesse período não se encontra nenhum grande momento da vida nacional que não tenha a marca do PCP, a intervenção, o posicionamento, as ideias, a iniciativa".