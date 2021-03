Politécnico do Porto abre na segunda-feira centro de vacinação

O Politécnico do Porto vai ter um centro de vacinação contra a covid-19 que ficará alojado no PORTIC - Porto Research, Technology & Innovation Centre, prevendo inocular 500 pessoas por dia a partir de segunda-feira, foi este sábado anunciado.

O plano de vacinação surge em parceria com o Agrupamento de Centros de Saúde do Grande Porto VI -- Porto Oriental, cuja área de influência corresponde às freguesias do Bonfim, Campanhã e Paranhos, acrescenta o comunicado.

Nesta primeira fase serão vacinados utentes com mais de 80 anos e também os que estão integrados no primeiro grupo prioritário. Prevê-se que, depois de abril, se seguirão os restantes grupos prioritários, lê-se ainda na nota de imprensa.

O centro funcionará entre as 8:00 e as 20:30, podendo, em caso de necessidade, estender a atividade até às 21:00. .

O espaço possui "dez pontos de vacinação e está adequado às especificidades das três vacinas disponíveis em Portugal: Pfizer, Moderna e AstraZeneca", tendo para o efeito sido criada "uma equipa de 15 profissionais de saúde, oito enfermeiros, quatro auxiliares e um médico", salienta o comunicado do Politécnico do Porto. .

Citado pelo documento, o presidente da instituição, João Rocha, vincou que a "luta contra a pandemia é um desafio" que todos devem "enfrentar em conjunto, sendo de crucial importância apoiar os profissionais de saúde no agilizar do processo de vacinação". .

"Durante o último ano, temos vindo a enfrentar alguns dos maiores desafios das nossas vidas. No Politécnico do Porto, docentes, investigadores, estudantes e restantes membros da comunidade têm-se mobilizado desde cedo para o combate à pandemia da covid-19, respondendo com solidariedade e conhecimento às necessidades do país e da comunidade. Este é um dos nossos grandes compromissos", acrescentou. .

Recorda o Politécnico do Porto que a colaboração com a Administração Regional de Saúde do Norte no combate à covid-19 não é de agora: "Durante o ano de 2020, o Laboratório de Biotecnologia Médica e Industrial do PORTIC foi integrado na Rede Nacional de Diagnóstico da covid-19, tendo realizando mais de 18 mil testes".

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.581.034 mortos no mundo, resultantes de mais de 116 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.512 pessoas dos 809.412 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.