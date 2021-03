Covid-19. Gabinete de psicologia da PSP já apoiou 4.650 polícias

Segundo a PSP, este procedimento permitiu a monitorização periódica do estado psicoemocional dos polícias que entraram em confinamento por terem sido infetados ou por terem tido contactos de risco, com recurso à intervenção psicológica "online" ou através de teleassistência.

De acordo com a Polícia, a SOS Linha Verde 24 horas Urgência, uma linha de apoio psicológico aos polícias, cujo número é 800 21 23 12 , tem em permanência clínicos que asseguram a gestão e as respostas das chamadas, existindo a possibilidade de deslocação imediata em situações de comprovada crise.

Desde 2016, este gabinete disponibiliza cerca de 10.900 consultas anuais, sublinha aquela força de segurança, acrescentando que Lisboa, Porto e Setúbal são os distritos onde são dadas mais consultas, que coincidem com os comandos com o maior número de polícias.

Questionada sobre as alterações mais significativas no tipo de apoio psicológico dado aos polícias devido à covid-19, esta força de segurança respondeu que foram as restrições no acesso ao atendimento presencial, tendo sido disponibilizada a teleassistência e consulta de psicologia clínica em plataforma online.

A PSP indica que o atendimento online passou a ser a regra para as situações em que o profissional da PSP se encontra em situação de isolamento.

A PSP dispõe de psicólogos residentes em 11 dos 18 comandos de Polícia, designadamente Braga, Porto, Viseu, Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Portalegre, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro.

A Polícia frisa que nos restantes comandos são disponibilizadas consultas clínicas e avaliações psicológicas regulares e, sempre que necessário, de emergência.