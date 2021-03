Patrícia Mamona apura-se para a final do triplo salto

Patrícia Mamona garantiu neste sábado a passagem à final do triplo salto dos Campeonatos da Europa em pista coberta, fazendo nas qualificações um salto de 14,43 metros, a um centímetro do seu recorde nacional.

Em Torun, na Polónia, bastou um salto para a atleta se apurar para domingo, por larga margem, resolvendo cedo o compromisso das qualificações.

Com este salto, subiu a segunda melhor europeia do ano, logo atrás da grega Paraskeví Papahrístou, que também se apurou neste sábado para a final com um registo apenas, mas a 14,39.

A final do triplo salto disputa-se domingo às 16h20 (hora de Lisboa).