Benfica e FC Porto vencem no basquetebol

O Benfica recebeu e venceu o Lusitânia, esta sexta-feira, por 93-89, enquanto que o FC Porto foi triunfar a cara do Esgueira, por 73-72, no campeonato nacional de basquetebol.

As águias venceram por quatro pontos a equipa açoriana, com Quincy Miller em destaque, com 25 pontos apontados. O FC Porto venceu em Aveiro por apenas um ponto. Brewton, da Esgueira, foi quem esteve em maior destaque, com 22 pontos.

Com estes resultados, FC Porto é segundo classificado com 36 pontos, menos um do que o Sporting, que lidera o campeonato. O Benfica tem mais um jogo feito do que os rivais na luta pelo título e soma os mesmos 36 pontos do que o FC Porto. Imortal é quarto com 35 pontos e Oliveirense é quinto, com 34.