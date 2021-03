O Vizela venceu o Mafra, por 2-0, no jogo que abriu a jornada 23 da II Liga.

Os golos da equipa que já não perde há 15 jogos foram apontados por Francis Cann e Samu.

Com este triunfo, os comandados de Álvaro Pacheco sobem aos 41 pontos, no quarto lugar, pressionando a Académica na luta pela subida ou da “liguilha”. Já o Mafra é sétimo, com 30 pontos.