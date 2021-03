U. Leiria já garantiu vitória na Série E e joga fase de subida à II Liga

A União de Leiria venceu o Sertanense por 3-0 e garantiu a qualificação para a Fase de Subida no Campeonato de Portugal.

Os golos foram apontados por Afonso Caetano, Matheus Barbosa (autogolo) e Leandro Antunes.

A equipa do Lis tem agora 46 pontos na Série E. O máximo que o Benfica e Castelo Branco pode fazer é 45.

Os primeiros classificados de cada série apuram-se para a Fase de Subida à II Liga, mas só dois vão subir.

Os restantes seis vão jogar na futura Liga 3, juntamente com mais 32 equipas: as que ficarem entre segundo e quinto das oito séries do Campeonato de Portugal.