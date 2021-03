Ricardo Soares. “Sabíamos que o FC Porto vinha ferido”

O treinador do Gil Vicente lamenta ter sofrido um golo tão cedo contra o FC Porto.

"Sofrer cedo muda e deita por terra qualquer estratégia. Sabíamos que o FC Porto vinha ferido, que ia entrar forte e isso aconteceu. Tivemos dificuldade nos primeiros 20 minutos, o FC Porto fez uma circulação de bola rápida e atacou-nos a profundidade. Colocou-nos a jogar numa zona onde estamos pouco habituados”, disse Ricardo Soares.

O técnico dos galos de Barcelos acrescenta que foi “numa segunda bola” que sofreram o golo.

Em declarações à Sporttv, Soares explica que na segunda parte alteraram “posicionalmente e estrategicamente” e foram “mais pressionantes”.

“Entrámos muito bem mas depois o talento do Sérgio [Oliveira], que faz um excelente golo do meio da rua. Fomos à procura do golo e se surgisse entrávamos no jogo. Estou contente com o que fizemos, sobretudo na segunda parte", acrescentou.

O técnico considera ainda que "faltou bola”. “Tínhamos de conseguir atrair para o lado contrário e acelerar. Não fizemos como devíamos. O FC Porto tendo e ganhando a bola, atacando a profundidade com os grandes jogadores que tem, causou-nos essa dificuldade. Mas na segunda parte foi diferente, entrámos bem e fomos à procura do golo”.

O Gil Vicente perdeu 2-0 diante do FC Porto.