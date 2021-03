Juventus poupada derrota Lazio antes de receber FC Porto

A Juventus, mesmo poupando vários titulares, incluindo Cristiano Ronaldo, deu a volta e venceu a Lazio por 3-1 na liga italiana, a três dias de receber o FC Porto, nos oitavos da Liga dos Campeões.

Quando o capitão da seleção portuguesa foi a jogo, aos 70 minutos, já o resultado estava feito, com o francês Rabiot (39) e o espanhol Morata, aos 57 e 60, este de penálti, a responderem pela “Vecchia signora” ao golo inaugural do argentino Joaquin Correa, aos 14.

Após o jogo da 26.ª jornada, a campeã Juventus é terceira classificada, com 52 pontos, a um do AC Milan e a sete do líder Inter.

Sem Cristiano Ronaldo, De Ligt, Chiellini, Betancour e McKennie, todos titulares no Estádio do Dragão, por opção ou problemas físicos, a Juventus foi dominada no primeiro tempo, pelo que se justificou o tento de Correa, a dançar em frente ao turco Demiral, antes de rematar certeiro.

Ainda assim, Rabiot empataria quando surgiu com espaço na esquerda, rematando com pouco angulo, mas beneficiando da pouco eficaz reação do guarda-redes espanhol Reina.

Foi após um contra-ataque de Chiesa que Morata surgiu em velocidade e, apertado, rematou para o 2-1, antes de fazer o terceiro, ao converter um penálti por falta sobre Ramsey.

Na terça-feira, a equipa treinada por Andrea Pirlo vai tentar dar a volta ao 2-1 sofrido no Estádio do Dragão na primeira mão, ante o FC Porto, treinado por Sérgio Conceição.

Também este sábado, a Udinese ganhou ao Sassuolo por 2-0 e subiu ao 10.º lugar, com 32 pontos, a quatro do nono, ocupado precisamente pelo seu adversário, que não vence há três desafios.

Spezia e Benevento, que andam a alternar empates e derrotas nas últimas jornadas, empataram 1-1 e continuam juntos, no 14.º lugar, seis pontos acima da “linha de água”.