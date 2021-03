Bayern derrota Borussia. Entrada de Haaland… saída de Lewandowski

O Bayern Munique venceu o Borussia Dortmund por 4-2 no jogo grande da jornada 24 do campeonato alemão.

No frente a frente dos goleadores, o jovem Haaland entrou melhor e fez dois golos nos primeiros 10 minutos (2 e 7), mas o veterano Lewandowski virou o jogo com um “hat-trick” (aos 26, 44 e 89).

O internacional Goretzka também picou o ponto e fez na altura o 3-2 ao minuto 88.

Haaland, que saiu lesionado aos 60 minutos, leva agora 29 golos em 28 jogos. Já o polaco soma 37 golos em 33 jogos.

Com este triunfo, o Bayern lidera, agora com 55 pontos, mais dois que o RB Leipzig. Já o Dortmund é 6.º, com 39 pontos.