Mulheres dedicam-se à casa mais do dobro do tempo dos homens. "Só é pior na Turquia"

As mulheres portuguesas dedicam mais do dobro do tempo que os homens a tarefas domésticas. Em média, ocupam todos os dias quatro horas e meia com a chamada lida da casa. Os homens cerca de duas horas.

“Ao fim de semana, a desproporção ainda se agrava mais”, afirma a presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género.

Sandra Ribeiro explica que “as mulheres, não só trabalham em casa mais horas, durante a semana, como descansam menos ao fim de semana”.

Dos 36 países da OCDE, “a desigualdade de género, no que diz respeito às tarefas domésticas, só é pior na Turquia”.

São dados revelados pela presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género nas vésperas do Dia Internacional da Mulher (8 de março) e em comentário a um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça que veio reconhecer que o trabalho doméstico, em união de facto, tem um valor económico, que pode e deve ser quantificado quando não há um equilíbrio na sua prestação pelos dois membros do casal. Uma decisão judicial que Sandra Ribeiro classifica como” uma mudança de paradigma”.

Em declarações ao programa da Renascença Em Nome da Lei, Joana Pinto Coelho, da Associação das Mulheres Juristas, explica que, "no caso do casamento, a lei prevê desde 2008 uma compensação para quem abdique da sua profissão para exercer apenas tarefas domésticas. Mas como não existe uma equiparação na lei entre o casamento e as uniões de facto, o trabalho doméstico tem sido visto pelos tribunais portugueses como uma obrigação natural da mulher”.