Francisco cumpre hoje o sonho de João Paulo II

Francisco começa o dia a voar para a cidade de Najaf, cidade santa xiita do Iraque e meta de peregrinação dos xiitas de todo o mundo para venerar o túmulo do primeiro convertido ao Islão, o Iman Ali, primo e cunhado de Maomé. Além da Mesquita do Iman Ali, este santuário é considerado o terceiro lugar santo mais importante do Islão, depois de Meca e de Medina. E é no interior deste santuário que vive o Grande Ayatollah Ali Al-Sistani, onde o Papa se desloca para um encontro privado.

Al-Sistani, com 90 anos, raramente sai de casa, não aparece em público, nem faz discursos. Quando é preciso, o reconhecido líder espiritual confia as suas mensagens a um porta-voz e só intervém em momentos-chave na vida dos iraquianos, revelando-se um homem de paz, contra o terrorismo e a favor do diálogo e da abertura à presença dos cristãos.