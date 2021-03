Pedro Vidal faz dueto com Jorge Palma na sua aventura a solo

Considera-se “um sortudo”. Pedro Vidal, guitarrista e diretor musical de Jorge Palma lançou-se numa carreira a solo com o projeto Desconetados. “Frio do Inverno” é o segundo single que apresenta e conta com um dueto com Jorge Palma.



Vidal está a aproveitar o tempo de confinamento para trabalhar no disco, "Liberdade Incondicional" que deseja lançar ainda este ano. O álbum, com 10 temas, conta também com a participação de nomes como Mário Laginha, Mário Barreiros e Carlos Tê.

Em entrevista ao programa Ensaio Geral da Renascença, a partir do seu estúdio, Pedro Vidal conta que, enquanto o disco não está fechado, vai lançando singles.

“Frio do Inverno” é o tema que está agora a divulgar ao público e que conta com um dueto com Jorge Palma. Sobre a música diz que “revela um bocado a necessidade de transição e insatisfação por caminhos tomados”.

O tema conta essa história de mudança e, quando começou a trabalhar na música, Pedro Vidal admite que começou logo a pensar no dueto com Palma.