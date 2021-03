Rúben Amorim. O percurso de um novo leão

Foi a 5 de março de 2020 que o Sporting apresentou Rúben Amorim como novo treinador. O clube pagou ao Braga os milhões que Rúben jamais pensou que alguém pagaria. Um ano volvido de uma carreira ainda curta e o balanço é, para já, amplamente positivo. Um sucesso que tem apanhado desprevenidos todos quantos acompanharam os primeiros passos e que seguem com entusiasmo a carreira de treinador de Rúben Amorim. O técnico leonino, que renovou até 2024 com cláusula de rescisão de 30 milhões, deu os primeiros passos no Casa Pia, onde o Presidente Vítor Franco acedeu ao pedido de estágio com um "ele que venha que é bem-vindo".

Rúben tinha acabado de "pendurado as botas", depois de uma carreira em alguns do principais emblemas portugueses e com estatuto de internacional. No entanto, o início não foi o desejado, já que por força de não ter a qualificação requerida, a Associação de Treinadores lançou sobre Amorim uma guerra que o levou a não terminar o estágio. Apesar do pouco tempo no clube lisboeta, deixou um rasto de competência, respeito e amizade, além de "uns pontapés nas paredes e nos muros", e o espanto de uma ascensão "supersónica" que o presidente do Casa Pia sublinha ao ponto de ele próprio, não sendo sportinguista, "também andar a puxar" pelo emblema de Alvalade.

Curiosa é ainda a visão de alguém que foi colega de equipa e mais tarde pupilo de Rúben Amorim. Evandro Roncatto, brasileiro que partilhou o balneário no Belenenses com o jogador Rúben e no Casa Pia com "o Mister Amorim". Uma mudança nem sempre fácil de assumir, mas sempre cordial e respeitosa. Roncatto assume que os famosos 10 milhões "ainda vão sair baratos" e manifesta a convicção de que o treinador é agora "mais sportinguista que benfiquista". Apesar dessa simpatia clubista, Dias Ferreira acredita que se agora surgisse um convite da Luz, Rúben rejeitaria. O antigo dirigente do Sporting assume que teve algumas reservas sobre o valor pago pela sua contratação, mas hoje, perante os resultados, aplaude o investimento de Frederico Varandas.