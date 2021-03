Paragem na Taça, vamos ao campeonato

Só no dia 23 de Maio, em local ainda por designar, regressa a Taça de Portugal para uma final inédita.



Sporting de Braga e Sport Lisboa e Benfica garantiram, em dois dias, a qualificação para esse momento sempre solene do futebol português que, a seu tempo, será festejado provavelmente já com público nas bancadas, e numa altura em que os adeptos ainda estarão a digerir um título nacional que por agora ainda apenas tem um vencedor provável.

Como se esperava, o Benfica passou pelas meias-finais da Taça sem qualquer percalço.

Já tinha vencido na Amoreira, e a margem confortável ali alcançada até permitiu encarar o jogo da Luz sem grande incómodo. E até permitiu a Jorge Jesus ir ao fundo do baú e mexer na sua equipa, tendo em vista o necessário repouso de que carecem alguns jogadores tidos como fundamentais.

Pelo caminho, como ontem aqui assinalámos, ficou o Futebol Clube do Porto.

Foi uma eliminação sem espinhas, e um forte açoite infligido à equipa tida antes como favorita, o que a obriga agora a lamber as feridas, e tentar olhar para o futuro sem virar a cabeça para trás e, com esse gesto, se amedrontar com espantalhos.

Porque a Taça está agora em suave repouso de mais de dois meses, o Campeonato bate-nos à porta logo à noite em Alvalade.

Ali, os leões de Rúben Amorim recebem o Santa Clara, excelente sétimo classificado na tabela, onde tem amealhados 28 pontos, por força de oito vitórias e quatro empates, a que se juntam as nove derrotas que preenchem o quadro.

Acompanhando o rufar dos tambores, o que não surpreende, o treinador dos açorianos já foi dizendo que estará logo em Alvalade para tentar aquilo que nenhum outro conseguiu até agora, ou seja, derrotar os leões na sua própria casa. E até nem seria necessária esta afirmação contundente para se poder concluir que a tarefa do líder não se apresenta fácil.

Aliás, os treze jogos que faltam para cumprir o calendário vão ser indiscutíveis finais até soar o derradeiro apito do Campeonato.